У Литві прокоментували інформацію про проблеми з укомплектуванням бригади з Німеччини

Міністерство оборони Литви заявило, що розгортання бригади з Німеччини відбувається за планом, попри публікації у ЗМІ про те, що Берлін зіштовхнувся з нестачею добровольців в укомплектуванні підрозділу.

Про це, як пише "Європейська правда", передає LRT.

У міністерстві повідомили, що передислокація німецької бригади до Литви відбувається "плавно і згідно з планом дій", з дотриманням зобов'язань та термінів.

Наразі, за даними відомства, у країні перебуває понад 1700 німецьких солдатів.

Зі свого боку Литва створює належні умови служби, навчання та проживання для військових та їхніх сімей, додали в міністерстві.

"Інфраструктурні проєкти, зокрема розвиток військового полігону Руднінкай, реалізуються за планом – перший етап навіть випереджає графік. Вся пріоритетна інфраструктура та тимчасові рішення будуть готові до кінця 2027 року", – повідомили в литовському Міноборони.

Раніше видання Spiegel повідомило, що Німеччина зіштовхнулася з нестачею добровольців, які виявили бажання долучитися до бойової бригади, розміщеної в Литві.

За даними ЗМІ, лише 197 солдатів добровільно зареєструвалися до 203-го танкового батальйону, який має налічувати 414 військових. Також лише 181 доброволець подав заявки до 122-го гренадерського танкового батальйону, для якого в Литві зарезервовано 640 місць.

Очікується, що так звані нові основні сили налічуватимуть 1971 солдата, які служитимуть в артилерії, розвідці, інженерних частинах та підрозділах постачання. Водночас туди зареєструвалися лише 209 осіб.

ЗМІ писали, що посадовці Німеччини запропонували у разі необхідності примусово набирати військовослужбовців до бригади, розміщеної у Литві.

Нагадаємо, у вересні минулого року повідомлялося, що в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил.