В Литве прокомментировали информацию о проблемах с укомплектованием бригады из Германии

Министерство обороны Литвы заявило, что развертывание бригады из Германии происходит по плану, несмотря на публикации в СМИ о том, что Берлин столкнулся с нехваткой добровольцев в укомплектовании подразделения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает LRT.

В министерстве сообщили, что передислокация немецкой бригады в Литву проходит "плавно и в соответствии с планом действий", с соблюдением обязательств и сроков.

В настоящее время, по данным ведомства, в стране находится более 1700 немецких солдат.

Со своей стороны Литва создает надлежащие условия службы, обучения и проживания для военных и их семей, добавили в министерстве.

"Инфраструктурные проекты, в частности развитие военного полигона Руднинкай, реализуются по плану – первый этап даже опережает график. Вся приоритетная инфраструктура и временные решения будут готовы к концу 2027 года", – сообщили в литовском Минобороны.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Германия столкнулась с нехваткой добровольцев, которые изъявили желание присоединиться к боевой бригаде, размещенной в Литве.

По данным СМИ, только 197 солдат добровольно зарегистрировались в 203-м танковом батальоне, который должен насчитывать 414 военных. Также только 181 доброволец подал заявки в 122-й гренадерский танковый батальон, для которого в Литве зарезервировано 640 мест.

Ожидается, что так называемые новые основные силы будут насчитывать 1971 солдата, которые будут служить в артиллерии, разведке, инженерных частях и подразделениях снабжения. В то же время туда зарегистрировались только 209 человек.

СМИ писали, что чиновники Германии предложили в случае необходимости принудительно набирать военнослужащих в бригаду, размещенную в Литве.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Литве служат около 400 военнослужащих немецких вооруженных сил.