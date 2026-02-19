Украинец на BMW врезался в кортеж премьер-министра Черногории

Украинец стал виновником ДТП в Черногории, врезавшись в автомобиль из кортежа местного премьер-министра Милойко Спаича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTCG.

Авария с участием гражданина Украины и кортежа охраны государственного деятеля – премьер-министра Черногории – произошла на трассе Матешево–Колашин вблизи населенного пункта Скрбуша.

По предварительным данным правоохранителей, 21-летний украинец на автомобиле BMW, двигаясь со стороны Подгорицы, по неизвестным причинам пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем Mercedes.

Удар пришелся на первую машину сопровождения, в которой находились трое сотрудников полиции. В результате аварии все трое правоохранителей получили телесные повреждения, им была оказана неотложная медицинская помощь.

В полиции отдельно подчеркнули, что лицо, которое сопровождал кортеж, не пострадало.

"Хотим отметить, что лицо, находящееся под охраной, находилось не в указанном транспортном средстве, а в другом транспортном средстве сопровождения", – заявили в полиции.

На месте происшествия под руководством государственного прокурора работали эксперты по дорожному движению и следственные группы, из-за чего движение на этом участке дороги было временно заблокировано.

