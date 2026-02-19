В Естонії хочуть дронами "ловити" водіїв-порушників, що ігнорують червоне світло

Поліція естонського міста Тарту планує використовувати дрони для фіксації проїзду на заборонний сигнал світлофора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У першу п'ятірку перехресть в Естонії з найбільшою кількістю випадків ігнорування сигналу світлофорів у 2025 році увійшли відразу чотири перехрестя в Тарту.

Реальна картина на перехрестях фіксується за допомогою спеціальних камер, яких в Естонії дві і обидві розташовані у столиці Таллінні. Ці камери фіксують, коли водій проїжджає перехрестя або пішохідний перехід на червоне світло.

Практика показала, що кількість реєстрацій порушень різко зросла з початком роботи камер.

Хоча камери на світлофорах ефективно виявляють порушників, держава наразі не планує встановлювати їх на нових перехрестях.

Однак у Тарту поліція цієї весни почне стежити за перехрестями за допомогою дронів. За словами голови патрульної служби Лиунаської префектури Арго Аруказе, тактика застосування дронів з цією метою наразі розробляється.

