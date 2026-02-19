В Эстонии хотят дронами "ловить" водителей-нарушителей, игнорирующих красный свет

Полиция эстонского города Тарту планирует использовать дроны для фиксации проезда на запрещающий сигнал светофора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В первую пятерку перекрестков в Эстонии с наибольшим количеством случаев игнорирования сигнала светофоров в 2025 году вошли сразу четыре перекрестка в Тарту.

Реальная картина на перекрестках фиксируется с помощью специальных камер, которых в Эстонии две и обе расположены в столице Таллинне. Эти камеры фиксируют, когда водитель проезжает перекресток или пешеходный переход на красный свет.

Практика показала, что количество регистраций нарушений резко возросло с началом работы камер.

Хотя камеры на светофорах эффективно выявляют нарушителей, государство пока не планирует устанавливать их на новых перекрёстках.

Однако в Тарту полиция этой весной начнет следить за перекрестками с помощью дронов. По словам главы патрульной службы Лиунаской префектуры Арго Аруказе, тактика применения дронов для этих целей сейчас разрабатывается.

