ЄС допоміг евакуювати 5 тисяч важкопоранених українців на лікування у 22 країни 

За допомогою програми медичної евакуації MedEvac, що діє в ЄС, за час повномасштабного вторгнення РФ вдалося вивезти 5 тисяч важкопоранених українці на лікування у 22 країни.

Про це європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

Лябіб зазначила, що MedEvac дозволяє евакуювати пацієнтів у критичному стані до лікарні, де вони можуть отримати дуже специфічне лікування.

"І на сьогодні ми змогли евакуювати близько 5 тисяч тяжкопоранених пацієнтів з України до 22 країн", – зазначила єврокомісарка.

Вона розповіла, що у програмі беруть участь не тільки 27 держав-членів ЄС, а й 10 держав-учасниць поза межами Європейського Союзу.

Лябіб зазначила, що дуже часто поранений солдат або пацієнт приїжджає не сам, його супроводжують родичі, іноді діти.

"Тому ми маємо забезпечити, щоб країна, яка приймає пацієнтів, могла надати всебічну підтримку – не тільки медичне лікування, а й умови для того, щоб родини могли бути разом", – розповіла єврокомісарка.

Лябіб також повідомила, що енергетична допомога від ЄС допомогла забезпечити світлом приблизно 9 млн українців, що еквівалентно населенню Австрії.

Минулого тижня єврокомісарка Лябіб приїхала до Києва та навідалася до квартири сім’ї, яка живе без опалення кілька тижнів.