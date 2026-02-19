ЕС помог эвакуировать 5 тысяч тяжелораненых украинцев на лечение в 22 страны

С помощью программы медицинской эвакуации MedEvac, действующей в ЕС, за время полномасштабного вторжения РФ удалось вывезти 5 тысяч тяжелораненых украинцев на лечение в 22 страны.

Об этом европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб рассказала в интервью "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

Лябиб отметила, что MedEvac позволяет эвакуировать пациентов в критическом состоянии в больницу, где они могут получить очень специфическое лечение.

"И на сегодня мы смогли эвакуировать около 5 тысяч тяжелораненых пациентов из Украины в 22 страны", – отметила еврокомиссар.

Она рассказала, что в программе участвуют не только 27 государств-членов ЕС, но и 10 государств-участников за пределами Европейского Союза.

Лябиб отметила, что очень часто раненый солдат или пациент приезжает не сам, его сопровождают родственники, иногда дети.

"Поэтому мы должны обеспечить, чтобы страна, которая принимает пациентов, могла оказать всестороннюю поддержку – не только медицинское лечение, но и условия для того, чтобы семьи могли быть вместе", – рассказала еврокомиссар.

Лябиб также сообщила, что энергетическая помощь от ЕС помогла обеспечить светом около 9 млн украинцев, что эквивалентно населению Австрии.

На прошлой неделе еврокомиссар Лябиб приехала в Киев и наведалась в квартиру семьи, живущей без отопления несколько недель.