У Португалії чоловіка звинуватили у спробі шпигунства за намір продати дані НАТО посольству РФ

У Португалії 23-річний чоловік звинувачується у спробі шпигунства за те, що нібито намагався продати вкрадену інформацію з військового комп'ютерного обладнання НАТО посольству Російської Федерації в Лісабоні.

Про це повідомила в середу Генеральна прокуратура Португалії, передає "Європейська правда" з посиланням на RTP.

Підозрюваний, який наразі перебуває під слідством, нібито мав намір скористатися плановою конференцією, яка відбулася з 3 по 7 лютого минулого року в школі військово-морської бази "Альфейте" в Алмаді.

У своїй заяві Генеральна прокуратура пояснює, що цей захід був "найбільшим у світі навчанням, присвяченим експериментам з безпілотними системами – REP (MUS) 2025 року". У конференції взяли участь майже триста осіб, більшість з яких були військовослужбовцями.

Обвинувачений, "який заробляв на життя крадіжками", вирішив зупинитися в тому ж готелі, де проживали солдати Альянсу, які брали участь у конференції.

У готелі, продовжує Генеральна прокуратура, молодий чоловік "привласнив комп'ютер та iPad", що належали НАТО та шведському флоту і були призначені для оперативного співробітника Альянсу.

"Переконаний, що у нього в розпорядженні є секретні та засекречені матеріали, він спробував отримати доступ до їхнього вмісту та скопіювати його, маючи намір співпрацювати з Російською Федерацією", – стверджує Генеральна прокуратура. Потім молодий чоловік пішов до російського посольства в Лісабоні, щоб спробувати продати зібрані ним дані. Йому це не вдалося.

Обвинувачений навіть заявив про свою готовність співпрацювати зі слідством, стверджуючи, що належить, разом з 11 іншими особами до злочинної шпигунської організації.

"Однак, згідно з доказами, зібраними в ході розслідування, ця версія фактів не відповідала дійсності і була лише хитрощами, використаними обвинуваченим, щоб відвернути увагу слідства від себе", – заявили в прокуратурі.

З 12 лютого молодий чоловік також звинувачується в трьох випадках крадіжки з обтяжуючими обставинами, двох випадках використання чужого посвідчення особи або проїзного документа, одному випадку надання неправдивих свідчень, одному випадку дитячої порнографії, двох випадках водіння без прав та 11 інших випадках зловмисного доносу.

Окрім попереднього ув'язнення, головний підозрюваний підпадає під заборону на контакти, а у справі фігурують ще двоє обвинувачених, яким інкримінується крадіжка з обтяжуючими обставинами і які підпадають під вимогу надати докази своєї особи та місця проживання.

Раніше у Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії.

3 лютого стало відомо, що у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за збір інформації для російської розвідки – зокрема, про заходи безпеки у стратегічному аеропорту Жешува.