В Португалии мужчину обвинили в попытке шпионажа за намерение продать данные НАТО посольству РФ

В Португалии 23-летний мужчина обвиняется в попытке шпионажа за то, что якобы пытался продать украденную информацию с военного компьютерного оборудования НАТО посольству Российской Федерации в Лиссабоне.

Об этом сообщила в среду Генеральная прокуратура Португалии, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

Подозреваемый, который сейчас находится под следствием, якобы намеревался воспользоваться плановой конференцией, проходившей с 3 по 7 февраля прошлого года в школе военно-морской базы "Альфейте" в Алмаде.

В своем заявлении Генеральная прокуратура объясняет, что это мероприятие было "крупнейшими в мире учениями, посвященными экспериментам с беспилотными системами – REP (MUS) 2025 года". В конференции приняли участие почти триста человек, большинство из них – военнослужащие.

Обвиняемый, "который зарабатывал на жизнь воровством", решил остановиться в том же отеле, где проживали солдаты Альянса, участвовавшие в конференции.

В отеле, продолжает Генеральная прокуратура, молодой человек "присвоил компьютер и iPad", принадлежавшие НАТО и шведскому флоту и предназначенные для оперативного сотрудника Альянса.

"Убежденный, что в его распоряжении есть секретные и засекреченные материалы, он попытался получить доступ к их содержимому и скопировать его, намереваясь сотрудничать с Российской Федерацией", – утверждает Генеральная прокуратура. Затем молодой человек пошел в российское посольство в Лиссабоне, чтобы попытаться продать собранные им данные. Ему это не удалось.

Обвиняемый даже заявил о своей готовности сотрудничать со следствием, утверждая, что принадлежит, вместе с 11 другими лицами, к преступной шпионской организации.

"Однако, согласно доказательствам, собранным в ходе расследования, эта версия фактов не соответствовала действительности и была лишь уловкой, использованной обвиняемым, чтобы отвлечь внимание следствия от себя", – заявили в прокуратуре.

С 12 февраля молодой человек также обвиняется в трех случаях кражи с отягчающими обстоятельствами, двух случаях использования чужого удостоверения личности или проездного документа, одном случае дачи ложных показаний, одном случае детской порнографии, двух случаях вождения без прав и 11 других случаях злонамеренного доноса.

Помимо предварительного заключения, главный подозреваемый подпадает под запрет на контакты, а в деле фигурируют еще двое обвиняемых, которым инкриминируется кража с отягчающими обстоятельствами и которые подпадают под требование предоставить доказательства своей личности и места жительства.

Ранее в Польше взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России.

3 февраля стало известно, что в Польше приговорили к 3,5 годам заключения гражданина из приграничного Грубешува за сбор информации для российской разведки – в частности, о мерах безопасности в стратегическом аэропорту Жешува.