80 пожарных экстренно прибыли в немецкий Бундестаг из-за моющего средства

Автоматизированный газовый датчик в здании Бундестага в Берлине в четверг подал сигнал тревоги и вызвал большой выезд пожарных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NTV.

Представитель пожарной службы сообщил, что на месте могла произойти незначительная утечка опасного вещества, однако впоследствии инцидент квалифицировали как ложную тревогу.

По данным пожарной службы, автоматическое сообщение поступило около 5:15 утра. В ликвидации инцидента участвовали около 80 пожарных, которые оценивали потенциальную опасность.

По предварительной версии, сигнал мог быть вызван чрезмерно концентрированным моющим средством. Представитель пожарных сообщил, что в помещении, откуда поступил сигнал, ничего опасного не обнаружили. На месте был обустроен так называемый пункт деконтаминации для безопасности спасателей.

По словам спикера, уже был найден концентрат моющего средства. "Итак, возможно, именно чрезмерно дозированное моющее средство вызвало срабатывание сигнала", – отметил он.

В то же время измерительные приборы не зафиксировали наличия опасных веществ.

Поиск причины срабатывания сигнала продолжается, но, как отметили спасатели, без особого беспокойства.

Утром операция также привела к временным ограничениям движения и изменениям маршрутов автобусов, пролегающих мимо здания немецкого парламента. Около 7:30 полиция сняла ограничения, сообщил представитель Бундестага.

Здание с характерным куполом с 1999 года является местом заседаний Бундестага. Оно также является туристической достопримечательностью и одним из символов Берлина.

