Сейм Латвии: мир в Украине должен обеспечить стратегическое поражение России

Сейм Латвии 19 февраля принял резолюцию к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой указано, что латвийские депутаты поддерживают достижение мира в Украине с обеспечением стратегического поражения РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в тексте резолюции.

Сейм Латвии обратил внимание на то, что Украина искренне стремится прекратить военные действия и активно участвует в мирных переговорах с целью достижения справедливого соглашения.

"Однако Россия, используя дезинформацию, новые неприемлемые ультиматумы и усиленные атаки на украинских гражданских лиц и энергетическую инфраструктуру, саботирует мирные инициативы и несет ответственность за продолжение войны", – говорится в резолюции, которая носит декларативный характер.

Тем не менее, она подчеркивает неизменную и однозначную поддержку Латвией Украины.

"Сейм поддерживает эффективную долгосрочную стратегию Европейского Союза и НАТО, направленную на прекращение российской агрессии и достижение мира таким образом, чтобы обеспечить стратегическое поражение России и не дать ей восстановить свой военный потенциал", – говорится в резолюции.

Депутаты призывают значительно усилить давление на Россию с помощью комплексных санкций и разрыва всех экономических связей с ней.

Парламент Латвии также призывает принять ограничительные меры против стран, поддерживающих Россию, и усилить давление на российский "теневой флот", а также продолжить целевые санкции против компаний третьих стран, которые помогают России осуществлять агрессию.

"Депутаты Европарламента повторно заявляют, что будущее Украины – в ЕС и НАТО", – говорится в заявлении, которое было одобрено 81 голосом против нуля.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц не имеет большой надежды на скорое окончание захватнической войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении, нет.