СМИ: в европейских разведках сомневаются в прекращении войны РФ против Украины в этом году

Руководители европейских разведок пессимистически оценивают шансы на достижение в этом году соглашения о прекращении войны России в Украине, несмотря на утверждение Дональда Трампа, что переговоры при посредничестве США приблизили перспективу соглашения.

Об этом Reuters заявили руководители пяти европейских разведывательных служб на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

Топ-разведчики заявили, что Россия не хочет быстро заканчивать войну. Четверо из них сказали, что Москва использует переговоры с США, чтобы добиться отмены санкций и заключения бизнес-сделок.

Переговоры, последний раунд которых состоялся в Женеве на этой неделе, это "театр", заявил один из руководителей.

Эти замечания указывают на разительную разницу во взглядах между европейскими столицами и Белым домом, который, по словам Украины, хочет заключить мирное соглашение до июня, перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре. Трамп говорит, что, по его мнению, правитель России Владимир Путин хочет заключить соглашение.

"Россия не стремится заключить мирное соглашение. Она стремится достичь своих стратегических целей, и они не изменились", – заявил один из руководителей европейских спецслужб. К этим целям относятся устранение украинского лидера Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральный" буфер для Запада.

Главная проблема, по словам второго руководителя разведки, заключается в том, что Россия не хочет и не нуждается в быстром мире, а ее экономика "не находится на грани краха".

Хотя руководители разведки не сообщили, как они получили эту информацию, их службы используют человеческие источники, перехваченные сообщения и различные другие средства. Все они заявили, что считают Россию приоритетным объектом для сбора разведданных.

Второй руководитель разведки заявил, что Россия может быть удовлетворена территориально, если получит остальную часть Донецкой области, но это не позволит ей достичь своей цели – свержения прозападного правительства Зеленского.

Третий руководитель разведки сказал, что существует ошибочное мнение, что отказ Украины от Донбасса быстро приведет к заключению мирного соглашения.

Руководитель разведки также выразил обеспокоенность "очень ограниченным" уровнем навыков ведения переговоров с Россией в Западной Европе, включая европейскую сторону, которая, по мнению Зеленского, должна играть активную роль в переговорах.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц не имеет большой надежды на скорое окончание захватнической войны России против Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении, нет.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".