Федоров долучиться до зустрічі міністрів оборони п'яти країн Європи у Польщі

20 лютого у Кракові пройде зустріч міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, до якої долучиться і міністр оборони України Михайло Федоров.

Про це повідомили в уряді Польщі, пише "Європейська правда".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, також у форматі відеоконференції до зустрічі приєднається міністр оборони України.

"Міністри зустрінуться у Кракові, щоб підтвердити єдність Європи та спільну відповідальність за безпеку в євроатлантичному регіоні. Це буде сьома зустріч у цьому форматі з 2024 року", – йдеться у повідомленні польського уряду.

Окрім міністрів оборони шість країн у зустрічі також планують взяти участь Кая Каллас, глава дипломатії ЄС, і Радміла Шекеринська, заступниця генерального секретаря НАТО.

Під час переговорів учасники зустрічі зосередяться на трьох напрямках – стримуванні та обороні в рамках НАТО, зміцненні європейської оборони, протидії зростаючим гібридним загрозам, а також продовженні багатовимірної підтримки України – як військової, так і політичної – та заходах на користь сталого миру.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив жаль, що Європа не бере участі у переговорах з Росією у форматі, який закріпили за собою США.

Федоров 12 лютого закликав держави-учасниці Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") якнайшвидше передати Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.