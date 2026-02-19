Федоров присоединится к встрече министров обороны пяти стран Европы в Польше

20 февраля в Кракове пройдет встреча министров обороны Польши, Франции, Германии, Италии и Великобритании, к которой присоединится и министр обороны Украины Михаил Федоров.

Об этом сообщили в правительстве Польши, пишет "Европейская правда".

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании, также в формате видеоконференции к встрече присоединится министр обороны Украины.

"Министры встретятся в Кракове, чтобы подтвердить единство Европы и общую ответственность за безопасность в евроатлантическом регионе. Это будет седьмая встреча в этом формате с 2024 года", – говорится в сообщении польского правительства.

Кроме министров обороны шесть стран во встрече также планируют принять участие Кая Каллас, глава дипломатии ЕС, и Радмила Шекеринска, заместитель генерального секретаря НАТО.

Во время переговоров участники встречи сосредоточатся на трех направлениях – сдерживании и обороне в рамках НАТО, укреплении европейской обороны, противодействии растущим гибридным угрозам, а также продолжении многомерной поддержки Украины – как военной, так и политической – и мероприятиях в пользу устойчивого мира.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что Европа не участвует в переговорах с Россией в формате, который закрепили за собой США.

Федоров 12 февраля призвал государства-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") как можно быстрее передать Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot.