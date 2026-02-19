В Великобритании арестовали брата короля

Брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

BBC приводит заявление британской полиции, которая сообщила, что в рамках расследования 19 февраля был арестован мужчина в возрасте более 60 лет из графства Норфолк по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а также проведены обыски по адресам в графствах Беркшир и Норфолк.

Имя задержанного не разглашается в соответствии с национальными рекомендациями, однако BBC и другие британские СМИ сообщают, что это брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

В настоящее время задержанный остается под стражей.

Также отмечается, что дело находится в активной стадии, поэтому при любых публикациях следует быть осторожными, чтобы не допустить неуважения к суду.

"После тщательной оценки мы открыли расследование по этому обвинению в злоупотреблении служебным положением. Важно сохранить целостность и объективность нашего расследования, пока мы вместе с партнерами работаем над проверкой этого вероятного правонарушения. Мы осознаем значительный общественный интерес к этому делу и будем предоставлять обновления в соответствующее время", – прокомментировал заместитель главного констебля Оливер Райт.

Полиция рассматривала обвинения против бывшего герцога Йоркского, которому сегодня исполняется 66 лет, появившиеся в деле Джеффри Эпштейна.

Эндрю всегда категорически отрицал все обвинения против него и любые утверждения о правонарушениях, связанных с Эпштейном.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.

В файлах утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.