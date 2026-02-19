Макрон визнав, що робив "великі помилки", коли був занадто самовпевнений

Президент Франції Емманюель Макрон зізнався, що надмірна впевненість у собі змусила його помилятися в деяких своїх рішеннях.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Кожного разу, коли я був надто впевнений у собі, я робив помилки, великі помилки", – сказав Макрон індійському інтернет-виданню Brut India під час своєї чотириденної поїздки до країни.

Макрон не навів жодних конкретних прикладів під час цього рідкісного визнання своєї провини, але його неодноразово звинувачували в зарозумілості, зокрема після його невдалого рішення про проведення дострокових виборів у 2024 році, що призвело до втрати його партією контролю над парламентом.

Відвертість Макрона часом викликала гнів різних виборців протягом дев'яти років його перебування на посаді президента.

У 2017 році, виступаючи перед аудиторією підприємців, він згадав про "успішних людей і людей, які є ніщо", і ці коментарі були широко розцінені як зневага до певного класу. Пізніше Макрон висловив жаль з приводу цих висловлювань.

А наприкінці 2024 року Макрон також сказав натовпу у французькій заморській області Майотта, яка щойно зазнала руйнівного циклону, що без французької держави їхнє життя було б "у 10 тисяч разів гіршим".

Макрон покине Індію в четвер після візиту, який включав державний прийом від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та зупинку на саміті з питань штучного інтелекту.

Україна та Франція координували позиції перед візитом французького президента Емманюеля Макрона до Індії.





