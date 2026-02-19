Макрон признал, что совершал "большие ошибки", когда был слишком самоуверен

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что чрезмерная уверенность в себе заставляла его ошибаться в некоторых своих решениях.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

"Каждый раз, когда я был слишком уверен в себе, я совершал ошибки, большие ошибки", – сказал Макрон индийскому интернет-изданию Brut India во время своей четырехдневной поездки в страну.

Макрон не привел никаких конкретных примеров во время этого редкого признания своей вины, но его неоднократно обвиняли в высокомерии, в частности после его неудачного решения о проведении досрочных выборов в 2024 году, что привело к потере его партией контроля над парламентом.

Откровенность Макрона порой вызывала гнев различных избирателей в течение девяти лет его пребывания на посту президента.

В 2017 году, выступая перед аудиторией предпринимателей, он упомянул о "успешных людях и людях, которые ничто", и эти комментарии были широко расценены как пренебрежение к определенному классу. Позже Макрон выразил сожаление по поводу этих высказываний.

А в конце 2024 года Макрон также сказал толпе во французской заморской области Майотта, которая только что пережила разрушительный циклон, что без французского государства их жизнь была бы "в 10 тысяч раз хуже".

Макрон покинет Индию в четверг после визита, который включал государственный прием от премьер-министра Индии Нарендры Моди и остановку на саммите по вопросам искусственного интеллекта.

