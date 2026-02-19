У Греції взяли під варту власника фабрики, де під час вибуху загинули 5 людей

У Греції власник фабрики печива Violanta, де минулого місяця в результаті потужного вибуху газу загинули п'ятеро робітників, був ув'язнений в очікуванні суду за звинуваченням, що включає вбивство з можливим умислом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Влада звинуватила у вибуху 26 січня тривалий витік пропану, який використовується для опалення печей фабрики, з підземної труби, що поступово заповнила частину фабрики легкозаймистим газом. За повідомленнями, розслідування на цей час виявило ознаки недотримання вимог безпеки та планування на фабриці поблизу Трикали в центральній Греції.

Власник компанії разом із двома менеджерами спочатку були звинувачені в ненавмисному вбивстві, недбалості та заподіянні тілесних ушкоджень, але протягом вихідних звинувачення були посилені і тепер включають вбивство з можливим умислом.

Рішення про його затримання було прийнято в середу пізно ввечері.

Вцілілі в аварії розповіли слідчим пожежної служби, що вони повідомляли про сильний запах газу в будівлі заводу задовго до вибуху, але незрозуміло, які заходи, якщо такі були, були вжиті у відповідь на це.

Пропан за своєю природою не має запаху, тому з міркувань безпеки до нього додають хімічну добавку, яка надає йому характерний запах тухлих яєць.

27 січня у Греції відбувся страйк через пожежу на фабриці у місті Трикала, в результаті якої загинули п'ятеро робітників.