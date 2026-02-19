В Греции взяли под стражу владельца фабрики, где при взрыве погибли пять человек

В Греции владелец фабрики печенья Violanta, где в прошлом месяце в результате мощного взрыва газа погибли пять рабочих, был заключен в тюрьму в ожидании суда по обвинению, включающему убийство с возможным умыслом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Власти обвинили во взрыве 26 января длительную утечку пропана, используемого для отопления печей фабрики, из подземной трубы, постепенно заполнившей часть фабрики легковоспламеняющимся газом. По сообщениям, расследование на данный момент выявило признаки несоблюдения требований безопасности и планирования на фабрике вблизи Трикали в центральной Греции.

Владелец компании вместе с двумя менеджерами первоначально были обвинены в непредумышленном убийстве, халатности и причинении телесных повреждений, но в течение выходных обвинения были ужесточены и теперь включают убийство с возможным умыслом.

Решение о его задержании было принято в среду поздно вечером.

Выжившие в аварии рассказали следователям пожарной службы, что они сообщали о сильном запахе газа в здании завода задолго до взрыва, но непонятно, какие меры, если таковые были, были приняты в ответ на это.

Пропан по своей природе не имеет запаха, поэтому из соображений безопасности к нему добавляют химическую добавку, которая придает ему характерный запах тухлых яиц.

27 января в Греции состоялась забастовка из-за пожара на фабрике в городе Трикала, в результате которого погибли пятеро рабочих.