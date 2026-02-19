СМИ: в Британии взяли паузу перед принятием закона о передаче островов Маврикию

Британское правительство отложит принятие закона о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию после того, как президент США Дональд Трамп снова раскритиковал соглашение Британии по архипелагу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Администрация Кира Стармера "взяла паузу на размышления" относительно планов вернуть законодательство, лежащее в основе соглашения, в Палату лордов, сообщил представитель правительства Великобритании, ознакомленный с планами и пожелавший остаться анонимным.

Это произошло после резкой публикации президента США в социальных сетях относительно соглашения.

Министры уже отложили рассмотрение законопроекта о Британской территории в Индийском океане в последний момент в прошлом месяце после того, как президент назвал соглашение, которое Британия считала согласованным с Вашингтоном, "актом БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ".

Они опасались, что консервативная поправка, которая "разрушит" соглашение, может быть принята в условиях интенсивного лоббирования с целью отмены соглашения. Соглашение, которое предоставляет Маврикию контроль над бывшей британской имперской собственностью, имело целью поддержать использование военной базы США и Британии на Диего-Гарсия через договор аренды, одновременно защищая Британию от международных судебных исков относительно судьбы островов.

Законопроект должен был вернуться в верхнюю палату уже на следующей неделе после того, как Государственный департамент США официально поддержал соглашение в своем заявлении во вторник, сообщил вышеупомянутый чиновник.

Но этот чиновник подтвердил в четверг, что теперь будет пересмотр.

Президент США высказался в среду на своей платформе Truth Social, что Стармер "делает большую ошибку", заключая "в лучшем случае неопределенное" соглашение об аренде Диего-Гарсия.

В четверг в интервью Sky News министр Британии Алекс Дэвис-Джонс подчеркнул, что правительство не изменит курс, несмотря на последнюю атаку Трампа, и сказал: "Мы вернем этот законопроект, как только позволит время парламента, потому что это жизненно важный и решающий актив для национальной безопасности".

Оппозиционные политики как из Консервативной партии, так и из партии Reform UK Найджела Фараджа выступают против этих планов. Трамп также утверждал, что база в Индо-Тихоокеанском регионе будет важной для защиты от Ирана, если переговоры по ядерной программе Тегерана не будут плодотворными.

Президент США Дональд Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

В мае прошлого года государственный секретарь США Марко Рубио приветствовал соглашение между Великобританией и Маврикием о передаче архипелага Чагос.