ЗМІ: Німеччина закупить F-35 через невдачу спільного з Францією проєкту винищувачів

Німеччина розглядає можливість закупівлі більшої кількості американських винищувачів F-35 через невдачі у просуванні спільного з Францією проєкту винищувача нового покоління FCAS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Згідно з інформацією від джерел, Німеччина розглядає придбання понад 35 додаткових літаків. Однак результат переговорів ще невизначений.

Речник німецького уряду у коментарі журналістам заперечив плани щодо придбання додаткових винищувачів F-35.

У 2022 році Німеччина придбала 35 літаків, постачання яких має розпочатися пізніше цього року.

Потенційне придбання більшої кількості F-35 відбувається на тлі того, що Німеччина та Франція, ймовірно, зайшли в глухий кут у своїй програмі Future Combat Air System (FCAS).

Джерела очікують, що Берлін та Париж відмовляться від ідеї спільної розробки винищувача, але продовжать співпрацю над безпілотниками та так званою бойовою хмарою – цифровою основою, що пов'язує пілотовані та безпілотні платформи в рамках системи FCAS.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року. В основі дебатів лежить бажання французького військового підрядника Dassault взяти на себе провідну роль у проєкті, обійшовши німецького партнера Airbus, що Німеччина вважає неприйнятним.

Тим часом Італія у співпраці з Британією та Японією схвалила план фінансування програми розробки реактивних винищувачів Global Combat Air Programme (GCAP). ЗМІ писали, що Німеччина може бути зацікавленою у приєднанні до проєкту.