СМИ: Германия закупит F-35 из-за неудачи совместного с Францией проекта истребителей

Германия рассматривает возможность закупки большего количества американских истребителей F-35 из-за неудач в продвижении совместного с Францией проекта истребителя нового поколения FCAS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации от источников, Германия рассматривает приобретение более 35 дополнительных самолетов. Однако результат переговоров еще не определен.

Представитель немецкого правительства в комментарии журналистам опроверг планы по приобретению дополнительных истребителей F-35.

В 2022 году Германия приобрела 35 самолетов, поставки которых должны начаться позже в этом году.

Потенциальное приобретение большего количества F-35 происходит на фоне того, что Германия и Франция, вероятно, зашли в тупик в своей программе Future Combat Air System (FCAS).

Источники ожидают, что Берлин и Париж откажутся от идеи совместной разработки истребителя, но продолжат сотрудничество над беспилотниками и так называемым боевым облаком – цифровой основой, связывающей пилотируемые и беспилотные платформы в рамках системы FCAS.

Как сообщалось, Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года. В основе дебатов лежит желание французского военного подрядчика Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, обойдя немецкого партнера Airbus, что Германия считает неприемлемым.

Тем временем Италия в сотрудничестве с Британией и Японией одобрила план финансирования программы разработки реактивных истребителей Global Combat Air Programme (GCAP). СМИ писали, что Германия может быть заинтересована в присоединении к проекту.