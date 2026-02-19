Експринц Ендрю повернув Норвегії вручений йому державний орден

Брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор повернув Норвегії вручений йому орден Великого хреста Святого Олафа – одну з найвищих державних нагород країни.

Про це, як пише "європейська правда", повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

Королівський палац Норвегії підтвердив, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор повернув свій орден – Великий хрест ордена Святого Олафа. Там не уточнили, коли саме це відбулося.

Ендрю нагородили орденом у 1988 році "за видатні заслуги перед Норвегією та людством".

Як відомо, цю нагороду мають право отримувати лише піддані норвезької корони або королівські особи та лідери інших країн.

Королівський палац Норвегії відмовився коментувати причини повернення ордена, посилаючись на конфіденційність у таких питаннях.

Як відомо, 19 лютого, у день його 66-ліття, брата короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем.

У файлах щодо справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав йому офіційні британські торговельні документи.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.

Король Британії Чарльз III висловив підтримку подальшому розслідуванню щодо справи його брата Ендрю.