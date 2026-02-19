Экс-принц Эндрю вернул Норвегии врученный ему государственный орден

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вернул Норвегии врученный ему орден Большого креста Святого Олафа – одну из высших государственных наград страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

Королевский дворец Норвегии подтвердил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вернул свой орден – Большой крест ордена Святого Олафа. Там не уточнили, когда именно это произошло.

Эндрю наградили орденом в 1988 году "за выдающиеся заслуги перед Норвегией и человечеством".

Как известно, эту награду имеют право получать только подданные норвежской короны или королевские особы и лидеры других стран.

Королевский дворец Норвегии отказался комментировать причины возвращения ордена, ссылаясь на конфиденциальность в таких вопросах.

Как известно, 19 февраля, в день его 66-летия, брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В файлах по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал ему официальные британские торговые документы.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

Король Британии Чарльз III выразил поддержку дальнейшему расследованию по делу его брата Эндрю.