У столиці Фінляндії піднімуть українські прапори до 4-ї річниці повномасштабної війни

Фінляндія підніме прапор України на будівлі уряду поруч з національним, а також в інших відомих місцях столиці до четвертої річниці повномасштабної війни.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі уряду.

У вівторок 24 лютого прапор України піднімуть поруч з національним прапором Фінляндії на будівлі уряду, а також на Сенатській площі у центрі Гельсінкі.

На додачу, будівлі уряду та МЗС, мерію Гельсінкі, Гельсінський собор та головний корпус Гельсінського університету підсвітять кольорами українського прапора.

На сходинках собору увечері організовують акцію свічок пам’яті "Valoa Ukrainaan" ("Світло для України") – охочих запрошують приносити туди свої лампадки з 15 до 20 години.

До четвертої річниці повномасштабної війни плануються й інші акції, дискусії, молитовні та культурно-мистецькі заходи у низці міст Фінляндії.

Подекуди у Гельсінкі українські прапори майорять цілий рік на знак солідарності з Україною – як, наприклад, на будівлі залізничного вокзалу столиці.

На початку лютого Фінляндія ухвалила рішення про 32-й пакет військової допомоги Україні, також анонсували велику партію генераторів.

Нагадаємо, у ЄС розраховують символічно ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії на 4-ту річницю повномасштабної війни.