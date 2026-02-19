В столице Финляндии поднимут украинские флаги к 4-й годовщине полномасштабной войны

Финляндия поднимет флаг Украины на здании правительства рядом с национальным, а также в других известных местах столицы к четвертой годовщине полномасштабной войны.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе правительства.

Во вторник 24 февраля флаг Украины поднимут рядом с национальным флагом Финляндии на здании правительства, а также на Сенатской площади в центре Хельсинки.

В дополнение, здания правительства и МИД, мэрию Хельсинки, Хельсинкский собор и главный корпус Хельсинкского университета подсветят цветами украинского флага.

На ступенях собора вечером организуют акцию свечей памяти "Valoa Ukrainaan" ("Свет для Украины") – желающих приглашают приносить туда свои лампадки с 15 до 20 часов.

К четвертой годовщине полномасштабной войны планируются и другие акции, дискуссии, молебны и культурно-художественные мероприятия в ряде городов Финляндии.

Местами в Хельсинки украинские флаги развеваются целый год в знак солидарности с Украиной – как, например, на здании железнодорожного вокзала столицы.

В начале февраля Финляндия приняла решение о 32-й пакет военной помощи Украине, также анонсировали большую партию генераторов.

Напомним, в ЕС рассчитывают символически принять 20-й пакет санкций против России на 4-ю годовщину полномасштабной войны.