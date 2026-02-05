Фінляндія повідомила про новий пакет військової допомоги для України

Президент Фінляндії Александр Стубб за пропозицією уряду схвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, який став 32-м за ліком.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Цього разу пакет включатиме обладнання вітчизняного виробництва, яке було закуплено в рамках програми Міністерства оборони з підтримки України.

Вартість нового пакета для України становитиме близько 43 млн євро.

Загальна вартість оборонних матеріалів, наданих Фінляндією Україні, вже сягнула 3,2 млрд євро.

"Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, надаючи оборонні матеріали згідно з планом. Окрім наших власних пакетів допомоги, ми також беремо участь у кількох коаліціях з метою розбудови та зміцнення власних можливостей України. Ми хочемо зробити свій внесок у забезпечення права та здатності України захищати свою країну та народ", – заявив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних міркувань та для забезпечення доставки вантажу до місця призначення більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не надаватиметься.

Нагадаємо, про попередній пакет допомоги вартістю близько 98 млн євро Фінляндія оголошувала у січні.

А у жовтні минулого року уряд Фінляндії ухвалив рішення виділити Україні допомогу в розмірі 100 млн євро шляхом закупівлі зброї у США через механізм PURL.