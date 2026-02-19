Во Франции удивились решению Еврокомиссии посетить встречу Совета мира

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавре заявил, что Париж удивлен участием представителя Европейской комиссии в заседании Совета мира в Вашингтоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал агентству Reuters.

Представитель МИД Франции заявил, что страна не будет участвовать в деятельности Совета мира, пока не будут устранены "неоднозначные" моменты в отношении его мандата, который в первую очередь должен был фокусироваться на секторе Газы.

"Что касается Европейской комиссии и ее участия (в заседании Совета мира – ред.), то на самом деле мы удивлены, поскольку она не имеет мандата от Совета на участие", – сказал Конфавре журналистам.

Большинство европейских правительств решили не направлять представителей высокого уровня на встречу, но Европейская комиссия заявила, что ее комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица будет присутствовать на заседании в качестве наблюдателя.

Несколько государств-членов ЕС выразили обеспокоенность участием еврокомиссара в заседании органа, который многие страны считают подрывающим международное право.

Некоторые дипломаты также поставили под сомнение, имеет ли Европейская комиссия мандат решать вопрос о направлении представителя без одобрения столиц.

"Странно, что Комиссия решила быть представленной на мероприятии, учитывая, что многие страны выразили обеспокоенность по поводу ее потенциальной инструментализации и поставили под сомнение надежность инициативы, которая, похоже, стремится заменить Организацию Объединенных Наций", – сказал неназванный бельгийский дипломат.

Напомним, первое заседание Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа состоялось 19 февраля в Вашингтоне. По его результатам, Трамп объявил о взносе более 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа и анонсировал "надзор" за Организацией Объединенных Наций.

Об участии в заседании в качестве наблюдателей объявили правительства Германии, Великобритании, Румынии, Словакии, Польши, Греции и Италии.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. От Европейского Союза в церемонии подписания участвовали премьер-министры Венгрии и Болгарии. Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.