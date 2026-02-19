Умєров в Італії обговорив оборонну та енергетичну підтримку України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров в Італії провів зустрічі з італійським міністром оборони Гвідо Крозетто щодо оборонної, енергетичної та економічної підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Telegram.

Разом з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією Умєров також зустрівся з дипломатичним радником прем’єр-міністерки Італії Фабріціо Саджо та представниками безпекових структур.

Сторони також синхронізували позиції щодо подальших кроків співпраці.

Окремо українські посадовці зустрілися з керівництвом найбільших оборонних компаній Італії. Йшлося про зміцнення українського оборонно-промислового комплексу, зокрема розвиток спроможностей протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередодні українська делегація, яку очолює Рустем Умєров, завершила дводенні переговори з США та Росією у Женеві, які стосувалися можливих параметрів завершення війни.

Також у Женеві Умєров провів окрему зустріч з представниками США, а також Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Представники європейських країн вперше були присутніми на місці переговорів України, США та Росії, хоч і не брали прямої участі у них.

Раніше видання Axios повідомило, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.