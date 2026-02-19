Умеров в Италии обсудил оборонную и энергетическую поддержку Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в Италии провел встречи с итальянским министром обороны Гвидо Крозетто по вопросам оборонной, энергетической и экономической поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

Вместе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией Умеров также встретился с дипломатическим советником премьер-министра Италии Фабрицио Саджо и представителями структур безопасности.

Стороны также синхронизировали позиции относительно дальнейших шагов сотрудничества.

Отдельно украинские чиновники встретились с руководством крупнейших оборонных компаний Италии. Речь шла об укреплении украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности о развитии возможностей противовоздушной обороны.

Напомним, накануне украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым завершила двухдневные переговоры с США и Россией в Женеве, которые касались возможных параметров завершения войны.

Также в Женеве Умеров провел отдельную встречу с представителями США, а также Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Представители европейских стран впервые присутствовали на месте переговоров Украины, США и России, хотя и не принимали в них прямого участия.

Ранее издание Axios сообщило, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.