Науседа: Литва хоче нормальні відносини з Китаєм, не відмовляючись від співпраці з Тайванем

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна прагне відновити нормальні дипломатичні відносини з Китаєм, але також має намір краще використовувати економічний потенціал співпраці з Тайванем.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у четвер, 19 лютого, пише LRT, передає "Європейська правда".

Цього дня Науседа провів зустріч у Президентському палаці, яка була присвячена обговоренню питань зовнішньої політики та безпеки.

Однією із тем було питання тайванського представництва у країні.

"Ми зацікавлені в нормальних дипломатичних відносинах з Китаєм, але водночас хочемо підтримувати відносини з Тайванем, оскільки вони мають великий потенціал", – сказав Науседа.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що не бачить причин, чому представництво Тайваню не може бути перейменовано на представництво Тайбея.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

