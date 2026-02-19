Науседа: Литва хочет нормальные отношения с Китаем, не отказываясь от сотрудничества с Тайванем

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна стремится восстановить нормальные дипломатические отношения с Китаем, но также намерена лучше использовать экономический потенциал сотрудничества с Тайванем.

Об этом он заявил во время общения со СМИ в четверг, 19 февраля, пишет LRT, передает "Европейская правда".

В этот день Науседа провел встречу в Президентском дворце, которая была посвящена обсуждению вопросов внешней политики и безопасности.

Одной из тем был вопрос тайваньского представительства в стране.

"Мы заинтересованы в нормальных дипломатических отношениях с Китаем, но в то же время хотим поддерживать отношения с Тайванем, поскольку они имеют большой потенциал", – сказал Науседа.

Напомним, недавно премьер-министр Инга Ругинене заявила, что не видит причин, по которым представительство Тайваня не может быть переименовано в представительство Тайбэя.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.