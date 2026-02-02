WP: Трамп шутил о присоединении Канады, Гренландии и Венесуэлы под молчание публики

Президент США Дональд Трамп во время банкета в Alfalfa Club – эксклюзивной организации, объединяющей генеральных директоров, политиков и других выдающихся деятелей Вашингтона – шутил о своих политических оппонентах и о присоединении Гренландии; некоторые шутки прошли без успеха, и в зале несколько раз воцарилась тишина.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Это был первый раз, когда Трамп выступил перед членами Alfalfa Club, среди которых были такие его противники, как Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, Дэвид Рубенштейн (которого он уволил с поста председателя Kennedy Center) и Джером Пауэлл (уходящий в отставку председатель ФРС).

"Я ненавижу так много людей в этом зале. Большинство из вас мне нравятся. Кто, черт возьми, мог подумать, что так произойдет?", – приводит один из участников слова Трампа.

Далее американский президент сказал, что, возможно, сократит речь, потому что ему нужно рассмотреть вторжение в Гренландию, а затем признал, что это была шутка.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", – отметил он.

Далее Трамп указал на Кевина Уорша, своего кандидата на пост следующего главы ФРС.

"Если он не снизит процентные ставки, я осужу его", – сказал Трамп. После паузы он добавил: "Я шучу".

По словам участников, Трамп высказал несколько нецензурных комментариев о своих политических противниках. Он рассказал, что называет сенатора Элизабет Уоррен "Покахонтас" в связи с ее заявлениями о своем индейском происхождении.

По его словам, она должна была быть на ужине, "но не смогла найти свою резервацию".

Он упомянул, что Кондолиза Райс также была в аудитории, и сказал, что всегда думал, что она станет первой женщиной-президентом.

"Ни за что на свете я бы не подумал, что Джо Байден опередит ее", – добавил он, намекнув, что бывшая первая леди Джилл Байден была настоящим президентом.

Трамп в 2017 году отменил свое участие в банкете Alfalfa Club, а его предшественник Джо Байден ни разу не выступал перед гостями клуба за время своего президентства.

Клуб был основан в 1913 году четырьмя друзьями, которые собрались, чтобы отпраздновать 19 января день рождения генерала армии Конфедерации Роберта Эдварда Ли. Его название отсылает к люцерне, корни которой глубоко погружаются в почву.

Клуб не принимал темнокожих членов до 1974 года, а женщин – до 1994 года.

Недавно Трамп также говорил, что сможет решить проблему с невыплатой взносов и бюджетными ограничениями в ООН, которая находится под риском финансового краха.

Он также заявлял, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".