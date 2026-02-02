Глава МЗС Чехії каже, що ігноруватиме президента на тлі загострення конфлікту

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що він і його міністерство ігноруватимуть канцелярію президента Петра Павела на тлі загострення скандалу між ними.

Заяву чеського міністра наводить České noviny, повідомляє "Європейська правда".

Конфлікт між Павелом і Мацінкою загострився після того, як чеський президент оприлюднив повідомлення від глави МЗС, в яких той намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Мацінка сказав, що не збирається перепрошувати за ці повідомлення, а також додав, що "ситуацію необхідно розрядити".

"Тому мені не залишається нічого іншого, як просто ігнорувати пана президента не тільки особисто, але й як міністерство закордонних справ… Найрозумніший спосіб не ескалювати ситуацію – це ігнорувати Адміністрацію президента", – сказав він.

Як відомо, Павел відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Докладніше читайте в матеріалі "Європейської правди": "Президент не дозволить себе шантажувати": як політична криза у Чехії вдарила по Україні.