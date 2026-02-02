Глава МИД Чехии говорит, что будет игнорировать президента на фоне обострения конфликта

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что он и его министерство будут игнорировать канцелярию президента Петра Павела на фоне обострения скандала между ними.

Заявление чешского министра приводит České noviny, сообщает "Европейская правда".

Конфликт между Павелом и Мацинка обострился после того, как чешский президент обнародовал сообщения от главы МИД, в которых тот пытается шантажировать Павела по поводу назначения скандального Филиппа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

В сообщениях, обнародованных президентом Чехии, глава МИД угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

Мацинка сказал, что не собирается извиняться за эти сообщения, а также добавил, что "ситуацию необходимо разрядить".

"Поэтому мне не остается ничего другого, как просто игнорировать господина президента не только лично, но и как министерство иностранных дел... Самый разумный способ не эскалировать ситуацию – это игнорировать Администрацию президента", – сказал он.

Как известно, Павел отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

