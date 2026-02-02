Стармер вважає, що Британія має більше співпрацювати з ЄС у сфері оборони

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер переконаний, що Велика Британія повинна "робити більше разом" з ЄС в галузі оборони, в тому числі за допомогою загальноєвропейської ініціативи SAFE, до якої Лондон ще не приєднався,

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника британського уряду наводить Euractiv.

Ці коментарі Стармера пролунали після того, як минулого року переговори про доступ Британії до програми кредитування переозброєння ЄС на суму 150 млрд євро закінчилися невдачею через розбіжності щодо вступного внеску.

Стармер заявив журналістам у неділю, що він як і раніше відкритий для вивчення можливостей більш тісної співпраці.

"Я дійсно вважаю, що як у плані витрат, так і в плані потенціалу та співпраці... нам потрібно більше співпрацювати. Я висловив думку, що для цього нам слід вивчити такі програми, як SAFE та інші, щоб зрозуміти, чи немає способу більш тісної співпраці", – зазначив він.

Ініціатива SAFE (Security Action for Europe) була створена для надання країнам ЄС кредитів за нижчими ставками, щоб допомогти їм у переозброєнні.

Лондон і Брюссель протягом декількох місяців сперечалися про розмір внеску Великої Британії в цю ініціативу, але так і не змогли досягти угоди.

Це стало невдачею в спробі Стармера відновити відносини з ЄС після Brexit в надії оживити економіку Великої Британії.

У травні минулого року Лондон і Брюссель уклали угоду про стратегічне партнерство, яка включала договір про поглиблення співпраці в галузі оборони, а також заходи щодо стимулювання торгівлі.

Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович прибуде до Лондона в понеділок, щоб зустрітися з кількома міністрами Великої Британії перед наступним двостороннім самітом, запланованим на кінець цього року.

Після того, як Лондон відкинув прохання Європейської комісії про внесення 6,75 млрд євро, вона знизила внесок до 2 мільярдів євро – але це все одно більше, ніж те, що готова внести Британія.

За даними ЗМІ, Німеччина прагне розблокувати участь Британії у SAFE.

