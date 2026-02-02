Экс-посол Великобритании в США уходит из партии после разоблачения его связей с Эпштейном

Бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон, которого осенью уволили с должности из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, отказался от членства в Лейбористской партии после разоблачения новых фактов по делу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Бывший посол снова появился в последнем выпуске файлов Министерства юстиции США по делу Эпштейна в пятницу. Документы свидетельствуют о том, что Эпштейн осуществил платежи Мендельсону на сумму 75 тысяч долларов в 2003 и 2004 годах.

В своем письме генеральному секретарю Лейбористской партии Мендельсон написал, что не хочет "создавать еще большего позора" своими связями с Эпштейном.

В то же время экс-посол опровергает финансовые связи с преступником.

"Обвинения, которые я считаю ложными, что он осуществлял мне финансовые платежи 20 лет назад, и о которых у меня нет никаких записей или воспоминаний, требуют моего расследования. Я не хочу причинять еще больший позор Лейбористской партии, и поэтому я выхожу из членства в партии", – написал Мендельсон в письме.

Он также извинился перед женщинами и девушками, чьи голоса "должны были быть услышаны давно".

Напомним, новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Как сообщалось, Мендельсон заявил в начале этого месяца, что его дружба с Эпштейном была "самой ужасной ошибкой". В то же время он продолжает отрицать, что знал о преступлениях Эпштейна, ранее утверждая, что опозоренный финансист не делился с ним подробностями своей сексуальной жизни, поскольку Мендельсон – гей.

Мендельсон был уволен с должности посла в сентябре премьер-министром Великобритании Киром Стармером после обнародования электронных писем между ним и Эпштейном, которые показали, что отношения между ними "существенно отличались" от того, что он сообщил правительству.