Глава МЗС Німеччини: ми ближчі до США, а не до Китаю

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не є "рівновіддаленою" від Сполучених Штатів та Китаю, а завжди буде ближчою до Вашингтона, попри нещодавню напруженість через Гренландію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи на лекції у Сінгапурі, Вадефуль заявив, що Сполучені Штати залишаються найважливішим партнером для Європи та Німеччини, особливо у питаннях безпеки, попри проблеми, які "відштовхують" Вашингтон від регіону.

Глава німецького МЗС заявив, що звертатися до Китаю, щоб замінити США, було б "неправильним".

"Бігти з розкритими обіймами до президента Сі та говорити, що всі наші проблеми зникли в цю ж мить, і ми лише прямуємо до того, щоб стати вашим великим партнером, було б неправильною відповіддю", – сказав він.

Водночас Вадефуль зазначив, що єдина відповідь Європи на претензії США щодо Гренландії показує, що вона може успішно захищати свої інтереси, якщо чітко визначить свої червоні лінії.

Заяви від німецького міністра прозвучали після візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Китаю, який став першим за сім років. Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Кір Стармер заявив, що прагне вибудувати "більш витончені" відносини з КНР. Сторони досягли угод щодо торгівлі та інвестицій. Китай також запровадив 30-денний безвізовий режим для громадян Британії.

Президент США Дональд Трамп тоді застеріг Велику Британію від поглиблення співпраці з Китаєм, заявивши, що це "небезпечно".