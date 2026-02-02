Глава МИД Германии: мы ближе к США, а не к Китаю

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его страна не является "равноудаленной" от Соединенных Штатов и Китая, а всегда будет ближе к Вашингтону, несмотря на недавнюю напряженность из-за Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая на лекции в Сингапуре, Вадефуль заявил, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером для Европы и Германии, особенно в вопросах безопасности, несмотря на проблемы, которые "отталкивают" Вашингтон от региона.

Глава немецкого МИД заявил, что обращаться к Китаю, чтобы заменить США, было бы "неправильным".

"Бежать с распростертыми объятиями к президенту Си и говорить, что все наши проблемы исчезли в этот же миг, и мы только стремимся к тому, чтобы стать вашим большим партнером, было бы неправильным ответом", – сказал он.

В то же время Вадефуль отметил, что единый ответ Европы на претензии США по Гренландии показывает, что она может успешно защищать свои интересы, если четко определит свои красные линии.

Заявления немецкого министра прозвучали после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай, который стал первым за семь лет. Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Кир Стармер заявил, что стремится выстроить "более изящные" отношения с КНР. Стороны достигли соглашений по торговле и инвестициям. Китай также ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Президент США Дональд Трамп тогда предостерег Великобританию от углубления сотрудничества с Китаем, заявив, что это "опасно".