Президент США застеріг Британію від співпраці з Китаєм

Президент США Дональд Трамп застеріг Велику Британію від поглиблення співпраці з Китаєм, заявивши, що це "небезпечно".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на прем’єрі документального фільму першої леді США Меланії Трамп.

Трампа запитали, що він думає про поглиблення відносин між Пекін та Лондоном на тлі візиту британського прем’єр-міністра Кіра Стармера до Китаю. Глава британського уряду прибув з чотириденним візитом до Пекіна – вперше за останні 8 років.

Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Кір Стармер заявив, що прагне вибудувати "більш витончені" відносини з КНР. Сторони досягли угод щодо торгівлі та інвестицій. Китай також запровадив 30-денний безвізовий режим для громадян Британії.

Президент США назвав ці кроки "небезпечними" та згадав про Канаду, яка також нещодавно уклала низку угод з КНР.

"Для них це дуже небезпечно, а для Канади ще небезпечніше вступати в ділові відносини з Китаєм. Канада переживає не найкращі часи. У них дуже погані справи. І Китай не може бути виходом із ситуації. Перше, що вони зроблять, – заборонять грати в хокей. Канаді це не сподобається", – відповів президент США.

Відносини між країнами в останні тижні виглядають напруженими після того, як прем’єр Канади Марк Карні відвідав Пекін та підписав торгівельну угоду з Китаєм.

Через це президент США Дональд Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на канадські імпортні товари.

Як писали, Трамп також анонсував 50% мит на канадські літаки, якщо вона не відкриє свій ринок для американських Gulfstream.

