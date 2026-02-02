Ексглава МЗС Литви критикує заяви Рютте про нездатність Європи захистити себе без США

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував заяви генсека НАТО Марка Рютте про те, що Європа не здатна захистити себе без допомоги Сполучених Штатів.

Відповідну заяву колишній литовський міністр опублікував в Х, повідомляє "Європейська правда".

Рютте раніше на тлі напруженості навколо Гренландії та закликів до європейців діяти самостійно заявляв, що Європа не здатна захистити себе без США.

"Якщо хтось тут все ще вважає, що Європейський Союз або Європа в цілому здатні захистити себе без США – продовжуйте мріяти, бо ви не можете", – заявив Рютте законодавцям Європейського парламенту минулого тижня.

Коментуючи ці твердження, Ландсбергіс зазначив, що подібна риторика Рютте демонструє вразливість Європи та послаблює здатність стримувати загрозу з боку Росії.

Він переконаний, що все ж варто розглянути сценарій, за якого в разі війни з Росією європейцям довелося б воювати самотужки.

"Мене трохи турбує спостерігати, як генеральний секретар НАТО обирає саме таку комунікаційну стратегію", – зазначив Ландсбергіс.

Колишній глава МЗС зазначив, що Європа не ставить під сумнів необхідність підтримки з боку США, проте в разі потреби континент повинен бути готовий захищатися самостійно.

"Я багато чую про прагматизм. "Прагматичний" підхід Рютте, схоже, означає декларацію слабкості і навіть її перебільшення, щоб виправдати потребу в американській підтримці. Однак насправді ніхто не ставить цю потребу під сумнів. Ніхто серйозно не говорить, що Європа повинна діяти самостійно і спалити всі мости, але деякі з нас говорять про те, що у нас може просто не виявитися вибору, а припущення пана Рютте про те, що США розділять свої сили, щоб врятувати Європу від Росії, з часом виглядає все більш фантастичним", – написав він.

Нещодавно колишній голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що партнерство Європи і США у звичному вигляді "померло" після останніх кроків президента США Дональда Трампа.

Він висловив думку, що спроби європейських лідерів "задобрити" Трампа виявились помилкою.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен також заявив, що час лестощів Трампу закінчився.

