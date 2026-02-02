Эксглава МИД Литвы критикует заявления Рютте о неспособности Европы защитить себя без США

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа не способна защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление бывший литовский министр опубликовал в Х, сообщает "Европейская правда".

Рютте ранее на фоне напряженности вокруг Гренландии и призывов к европейцам действовать самостоятельно заявлял, что Европа не способна защитить себя без США.

"Если кто-то здесь все еще считает, что Европейский Союз или Европа в целом способны защитить себя без США – продолжайте мечтать, потому что вы не можете", – заявил Рютте законодателям Европейского парламента на прошлой неделе.

Комментируя эти утверждения, Ландсбергис отметил, что подобная риторика Рютте демонстрирует уязвимость Европы и ослабляет способность сдерживать угрозу со стороны России.

Он убежден, что все же стоит рассмотреть сценарий, при котором в случае войны с Россией европейцам пришлось бы воевать самостоятельно.

"Меня немного беспокоит наблюдать, как генеральный секретарь НАТО выбирает именно такую коммуникационную стратегию", – отметил Ландсбергис.

Бывший глава МИД отметил, что Европа не ставит под сомнение необходимость поддержки со стороны США, однако в случае необходимости континент должен быть готов защищаться самостоятельно.

"Я много слышу о прагматизме. "Прагматичный" подход Рютте, похоже, означает декларацию слабости и даже ее преувеличение, чтобы оправдать потребность в американской поддержке. Однако на самом деле никто не ставит эту потребность под сомнение. Никто серьезно не говорит, что Европа должна действовать самостоятельно и сжечь все мосты, но некоторые из нас говорят о том, что у нас может просто не оказаться выбора, а предположение господина Рютте о том, что США разделят свои силы, чтобы спасти Европу от России, со временем выглядит все более фантастическим", – написал он.

Недавно бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал, что партнерство Европы и США в привычном виде "умерло" после последних шагов президента США Дональда Трампа.

Он высказал мнение, что попытки европейских лидеров "задобрить" Трампа оказались ошибкой.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявил, что время лести Трампу закончилось.

