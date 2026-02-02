Выборы в Венгрии: партия Орбана улучшила свои позиции, но по-прежнему уступает "Тисе"

Венгерская оппозиционная партия „Тиса" Петера Мадяра лидирует в январском опросе среди избирателей, опережая партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 8 процентных пунктов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Telex.

Согласно январскому опросу Института Publicus, проведенному по заказу Népszava, за оппозиционную „Тису" проголосовали бы 48%, тогда как за "Фидес" – 40%.

В то же время правящая партия укрепила свои позиции среди "уверенных" избирателей, то есть тех, кто окончательно определился с выбором: такая поддержка для нее составляет 33%, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом месяце.

В этой категории избирателей поддержка "Тисы" уменьшилась на 1 пункт и сейчас составляет 39 процентов – однако эта разница остается в пределах статистической погрешности.

В то же время среди респондентов – 17% до сих пор не определились, за кого будут голосовать на парламентских выборах 12 апреля.

Анкетирование было проведено Институтом Publicus с 21 по 24 января 2026 года. В нем приняли участие 1001 человек.

Как писали, согласно январскому опросу Zavecz Research, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра сохранила 10-процентный отрыв от партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

