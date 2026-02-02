До Києва прибув глава МЗС Швейцарії, який головує в ОБСЄ

Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс у понеділок, 2 лютого, прибув до Києва.

Про це міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Разом із Кассісом до Києва прибув генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого і міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – написав Кассіс.

Ігнаціо Кассіс також говорив про плани відвідати Москву.

Швейцарія цьогоріч головує в ОБСЄ, чинним головою організації вважається глава МЗС.

Читайте також статтю "ЄП" з Брюсселя: НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.