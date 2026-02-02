В Киев прибыл глава МИД Швейцарии, председательствующий в ОБСЕ

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис в понедельник, 2 февраля, прибыл в Киев.

Об этом министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Вместе с Кассисом в Киев прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.

"Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – написал Кассис.

Игнацио Кассис также говорил о планах посетить Москву.

Швейцария в этом году председательствует в ОБСЕ, действующим главой организации считается глава МИД.

