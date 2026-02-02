В Сейме Польши выступили против номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Rzeczpospolita.

Так Чажастый ответил на письмо председателя Кнессета Амира Оханы и спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. В нем они обращались к главам парламентов многих стран, призывая поддержать номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира.

Спикер польского Сейма заявил, что не считает американского президента достойным этой награды, ведь он дестабилизирует международные организации и союзы, в частности НАТО, ЕС, ООН и ВОЗ.

"Президент Трамп, по моему мнению, дестабилизирует ситуацию в этих организациях, представляя политику силы и используя силу для проведения транзакционной политики", – заявил Чажастый.

Он назвал Совет мира, созданный президентом США, "иллюзорной" организацией. Кроме того, спикер Сейма напомнил, что Трамп угрожал европейским странам из-за конфликта вокруг Гренландии.

"Это нарушение политики, принципов, ценностей, а часто и международного права. Таможенная политика, иное толкование истории, например, относительно участия польских солдат в миссиях, и инструментальное отношение к другим территориям, как, например, отношение к Гренландии. Все это означает, что я не поддержу выдвижение кандидатуры президента Трампа на Нобелевскую премию, потому что он ее не заслуживает", – добавил спикер.

30 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, однако при условии, что тот поможет завершить войну в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.