Укр Рус Eng

Україна синхронізувала з ЄС санкції проти компаній, пов'язаних із "тіньовим флотом" РФ

Новини — Понеділок, 2 лютого 2026, 13:47 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Росії, який синхронізує санкції України із заходами Європейського Союзу.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда". 

У понеділок, 2 лютого, Зеленський заявив про продовження синхронізації санкцій із Європейським Союзом. 

Відтак він підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також, за його словами, є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та партнерів. 

"Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції. Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу", – додав Зеленський.

Нещодавно писали, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують схвалити 24 лютого.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

Група європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Війна з РФ Зеленський
Реклама: