Україна синхронізувала з ЄС санкції проти компаній, пов'язаних із "тіньовим флотом" РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Росії, який синхронізує санкції України із заходами Європейського Союзу.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У понеділок, 2 лютого, Зеленський заявив про продовження синхронізації санкцій із Європейським Союзом.

Відтак він підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також, за його словами, є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та партнерів.

"Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції. Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу", – додав Зеленський.

Нещодавно писали, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують схвалити 24 лютого.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".

Група європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.