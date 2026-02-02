Украина синхронизировала с ЕС санкции против компаний, связанных с "теневым флотом" РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против России, который синхронизирует санкции Украины с мерами Европейского Союза.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

В понедельник, 2 февраля, Зеленский заявил о продолжении синхронизации санкций с Европейским Союзом.

В связи с этим он подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также, по его словам, есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и партнеров.

"На прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции. Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза", – добавил Зеленский.

Недавно писали, что новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России планируют одобрить 24 февраля.

Известно, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".

Группа европейских комиссаров, в которую войдет еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, прибывает с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.