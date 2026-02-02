Чому пришвидшений вступ України в ЄС стає реальним і як це може відбутися

Україна має приєднатися до Європейського Союзу у 2027 році. Такий пункт нібито міститься у проєкті "мирного плану", який узгодили Україна, США та лідери окремих європейських держав.

Ми вживаємо слово "нібито", бо повний текст плану ніхто не оприлюднив, а дотичні до нього посадовці визнають, що це "живий" документ, що існує у кількох версіях, і окремі пункти якого точно будуть змінені.

По суті, йдеться про варіант "геополітичного вступу".

Так, це суперечить не лише традиціям, а й принципам та ідеології процесу розширення – у його нинішньому вигляді.

Та попри це, Брюссель ані словом, ані натяком не заперечує таку можливість.

Докладніше про це – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка До ЄС на чесному слові. Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України. Далі – стислий її виклад.

Про те, що Україна, США та окремі лідери ЄС обговорюють можливість швидкого вступу української держави до Євросоюзу, відомо вже щонайменше зо два місяці.

Восени, коли США після чергової паузи знову повернулися до "миротворчих" зусиль, стало остаточно зрозуміло, що аргументи Володимира Зеленського та європейських лідерів були почуті.

Членство України в Євросоюзі отримало статус "однієї з ключових гарантій безпеки". Досі жоден європейський уряд, жоден лідер не виступив проти цього пункту.

На додаток цю ідею вдалося презентувати в економічній "обгортці", яка близька та зрозуміла Дональду Трампу і який за допомогою підписання "мирного плану" хоче стати "головним миротворцем планети".

Спершу йшлося, що Україна стане членом ЄС 1 січня 2027 року, але у Києві наголошують – ця дата не є твердою, самостійною метою. В українському керівництві вважають, що 2027 рік був би політично простішим для одностайного рішення європейських столиць.

Насправді головне питання і головний виклик цієї схеми полягає у тому, щоб ЄС у принципі погодився фіксувати документально термін вступу України.

Адже сама ідея зафіксувати у "мирному плані" майбутню дату вступу суперечить самій суті процесу розширення Євросоюзу, а також чинним юридичним процедурам.

По-перше, розширення ЄС являє собою "процес, заснований на заслугах". А Україні пропонують визначити дату вступу, не чекаючи на втілення реформ.

І по-друге, Євросоюз – це не лише політична спільнота, а передусім економічний блок. Якщо у складі ЄС опиниться держава-член з іншими виробничими стандартами, іншими системами контролю, іншими правилами конкуренції – це викривить спільний ринок.

Однак у разі фіксації будь-якої дати вступу України до ЄС можна опинитися у ситуації, коли дата наступила, а Україна ще не готова до роботи в умовах єдиного ринку.

Зараз європейські та українські посадовці обмірковують креативні варіанти, як сумістити правила ЄС та принципи єдиного ринку з потребою прискорити вступ України.

Наразі публічно звучало дві ідеї.

Першу виклав журналістам президент України. Суть його пропозиції у тому, щоб ЄС дав Україні новий статус "авансом", до виконання передвступних вимог, але із зобов'язанням виконати всі завдання вже після набуття членства.

Про другий підхід стало відомо зі "зливів" у європейських ЗМІ – про ідею "неповного" членства України в ЄС.

Йдеться про те, що на першому етапі Київ увійде до Союзу з обмеженими повноваженнями.

Утім, дискусія про креативні підходи триває. Євросоюз показав, що готовий переступати власні червоні лінії у питанні членства України.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка До ЄС на чесному слові. Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України.