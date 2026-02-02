Почему ускоренное вступление Украины в ЕС становится реальным и как это может произойти

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу в 2027 году. Такой пункт якобы содержится в проекте "мирного плана", который согласовали Украина, США и лидеры отдельных европейских государств.

Мы используем слово "якобы", потому что полный текст плана никто не обнародовал, а имеющие к нему отношение чиновники признают, что это "живой" документ, который существует в нескольких версиях, и отдельные пункты которого точно будут изменены.

По сути, речь идет о варианте "геополитического вступления".

Да, это противоречит не только традициям, но и принципам и идеологии процесса расширения – в его нынешнем виде.

Но, несмотря на это, Брюссель ни словом, ни намеком не отрицает такую возможность.

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В ЕС на честном слове. Что стоит за разговорами о 2027 годе и "частичном" членстве Украины. Далее – краткое ее изложение.

О том, что Украина, США и отдельные лидеры ЕС обсуждают возможность быстрого вступления украинского государства в Евросоюз, известно уже как минимум два месяца.

Осенью, когда США после очередной паузы снова вернулись к "миротворческим" усилиям, стало окончательно ясно, что аргументы Владимира Зеленского и европейских лидеров были услышаны.

Членство Украины в Евросоюзе получило статус "одной из ключевых гарантий безопасности". До сих пор ни одно европейское правительство, ни один лидер не выступил против этого пункта.

В дополнение эту идею удалось преподнести в экономической "обертке", которая близка и понятна Дональду Трампу и который с помощью подписания "мирного плана" хочет стать "главным миротворцем планеты".

Сначала речь шла о том, что Украина станет членом ЕС 1 января 2027 года, но в Киеве подчеркивают – эта дата не является твердой, самостоятельной целью. В украинском руководстве считают, что 2027 год был бы политически проще для единогласного решения европейских столиц.

На самом деле главный вопрос и главный вызов этой схемы заключается в том, чтобы ЕС в принципе согласился зафиксировать документально срок вступления Украины.

Ведь сама идея зафиксировать в "мирном плане" будущую дату вступления противоречит самой сути процесса расширения Евросоюза, а также действующим юридическим процедурам.

Во-первых, расширение ЕС представляет собой "процесс, основанный на заслугах". А Украине предлагают определить дату вступления, не дожидаясь реализации реформ.

И во-вторых, Евросоюз – это не только политическое сообщество, но прежде всего экономический блок. Если в составе ЕС окажется государство-член с другими производственными стандартами, другими системами контроля, другими правилами конкуренции – это исказит общий рынок.

Однако в случае фиксации любой даты вступления Украины в ЕС можно оказаться в ситуации, когда дата наступила, а Украина еще не готова к работе в условиях единого рынка.

Сейчас европейские и украинские чиновники обдумывают креативные варианты, как совместить правила ЕС и принципы единого рынка с необходимостью ускорить вступление Украины.

На данный момент публично прозвучали две идеи.

Первую изложил журналистам президент Украины. Суть его предложения в том, чтобы ЕС дал Украине новый статус "авансом", до выполнения предвступительных требований, но с обязательством выполнить все задачи уже после получения членства.

О втором подходе стало известно из "сливов" в европейских СМИ – об идее "неполного" членства Украины в ЕС.

Речь идет о том, что на первом этапе Киев войдет в Союз с ограниченными полномочиями.

Впрочем, дискуссия о креативных подходах продолжается. Евросоюз показал, что готов переступать собственные красные линии в вопросе членства Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко В ЕС на честном слове. Что стоит за разговорами о 2027 годе и "частичном" членстве Украины.