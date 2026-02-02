Почему ускоренное вступление Украины в ЕС становится реальным и как это может произойти
Понедельник, 2 февраля 2026, 14:30
Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу в 2027 году. Такой пункт якобы содержится в проекте "мирного плана", который согласовали Украина, США и лидеры отдельных европейских государств.
Мы используем слово "якобы", потому что полный текст плана никто не обнародовал, а имеющие к нему отношение чиновники признают, что это "живой" документ, который существует в нескольких версиях, и отдельные пункты которого точно будут изменены.
По сути, речь идет о варианте "геополитического вступления".
Да, это противоречит не только традициям, но и принципам и идеологии процесса расширения – в его нынешнем виде.
Но, несмотря на это, Брюссель ни словом, ни намеком не отрицает такую возможность.
О том, что Украина, США и отдельные лидеры ЕС обсуждают возможность быстрого вступления украинского государства в Евросоюз, известно уже как минимум два месяца.
Осенью, когда США после очередной паузы снова вернулись к "миротворческим" усилиям, стало окончательно ясно, что аргументы Владимира Зеленского и европейских лидеров были услышаны.
Членство Украины в Евросоюзе получило статус "одной из ключевых гарантий безопасности". До сих пор ни одно европейское правительство, ни один лидер не выступил против этого пункта.
В дополнение эту идею удалось преподнести в экономической "обертке", которая близка и понятна Дональду Трампу и который с помощью подписания "мирного плана" хочет стать "главным миротворцем планеты".
Сначала речь шла о том, что Украина станет членом ЕС 1 января 2027 года, но в Киеве подчеркивают – эта дата не является твердой, самостоятельной целью. В украинском руководстве считают, что 2027 год был бы политически проще для единогласного решения европейских столиц.
На самом деле главный вопрос и главный вызов этой схемы заключается в том, чтобы ЕС в принципе согласился зафиксировать документально срок вступления Украины.
Ведь сама идея зафиксировать в "мирном плане" будущую дату вступления противоречит самой сути процесса расширения Евросоюза, а также действующим юридическим процедурам.
Во-первых, расширение ЕС представляет собой "процесс, основанный на заслугах". А Украине предлагают определить дату вступления, не дожидаясь реализации реформ.
И во-вторых, Евросоюз – это не только политическое сообщество, но прежде всего экономический блок. Если в составе ЕС окажется государство-член с другими производственными стандартами, другими системами контроля, другими правилами конкуренции – это исказит общий рынок.
Однако в случае фиксации любой даты вступления Украины в ЕС можно оказаться в ситуации, когда дата наступила, а Украина еще не готова к работе в условиях единого рынка.
Сейчас европейские и украинские чиновники обдумывают креативные варианты, как совместить правила ЕС и принципы единого рынка с необходимостью ускорить вступление Украины.
На данный момент публично прозвучали две идеи.
Первую изложил журналистам президент Украины. Суть его предложения в том, чтобы ЕС дал Украине новый статус "авансом", до выполнения предвступительных требований, но с обязательством выполнить все задачи уже после получения членства.
О втором подходе стало известно из "сливов" в европейских СМИ – об идее "неполного" членства Украины в ЕС.
Речь идет о том, что на первом этапе Киев войдет в Союз с ограниченными полномочиями.
Впрочем, дискуссия о креативных подходах продолжается. Евросоюз показал, что готов переступать собственные красные линии в вопросе членства Украины.
